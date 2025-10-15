В кабмине напомнили о возможностях России в области добычи нефти

Комментируя темпы наращивания производства Новак пояснил, что в настоящее время Россия занимается компенсацией ранее накопленного перевыполнения квот. Он добавил, что процесс увеличения добычи не является стремительным, отметив, что как сокращение, так и повышение объемов добычи — это по своей сути инерционные процессы.
«Да, у России есть потенциал», — отметил вице-премьер, говоря о возможностях страны.
Ранее стало известно, что индийский бизнесмен Амбани закупил у России нефть на $33 млрд. Для сравнения, в 2021 году, до событий на Украине, индийская компания RI закупила российскую нефть всего на 85 миллионов долларов (7,4 миллиарда рублей).
