Новые требования к выдаче полисов ОМС для мигрантов предлагают установить в РФ

Комитет Госдумы по вопросам здравоохранения одобрил к принятию в первом чтении правительственный законопроект, корректирующий положения Федерального закона об обязательном медицинском страховании. С соответствующим заявлением выступил председатель профильного комитета Сергей Леонов, передает РИА «Новости».
Парламентарий разъяснил, что планируемые поправки установят для трудящихся мигрантов необходимость пятилетнего страхового стажа для оформления полиса ОМС. В настоящее время в соответствии с действующими нормами для этой категории лиц требуется трехлетний период.
Законодательная инициатива, представленная Кабинетом министров 29 сентября, включает еще одно значимое нововведение. Депутат уточнил, что региональные руководители получат возможность исключать страховые медицинские организации из системы ОМС с последующей передачей их функций территориальным фондам обязательного страхования.
Леонов отметил позитивный эффект данной меры, указав, что она создаст для страховых компаний дополнительную мотивацию к повышению качества услуг. Наделение губернаторов подобными полномочиями, по его мнению, будет способствовать росту результативности и открытости функционирования системы обязательного медицинского страхования в целом.
Кроме того, проектом нормативно-правового акта устанавливается обязанность Социального фонда России в оперативном порядке — не позднее следующего рабочего дня — уведомлять фонд обязательного медицинского страхования об изменении статуса трудящихся-мигрантов на «работающий» или «неработающий», а также о достижении ими пятилетнего страхового стажа, рассчитываемого согласно пенсионному законодательству.
Подчеркивается, что данные положения не распространяются на высококвалифицированных иностранных специалистов. Основанием для направления извещений послужит фиксация момента возникновения или прекращения трудовых отношений в рамках системы электронного взаимодействия.
Читайте также: В Минздраве РФ решили урегулировать получение услуг по ОМС работающими мигрантами.