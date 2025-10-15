Новые требования к выдаче полисов ОМС для мигрантов предлагают установить в РФ

Кроме того, проектом нормативно-правового акта устанавливается обязанность Социального фонда России в оперативном порядке — не позднее следующего рабочего дня — уведомлять фонд обязательного медицинского страхования об изменении статуса трудящихся-мигрантов на «работающий» или «неработающий», а также о достижении ими пятилетнего страхового стажа, рассчитываемого согласно пенсионному законодательству.