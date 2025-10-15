Рютте: НАТО не планирует в среду обсуждать поставки ракет Киеву

На заседании глав минобороны стран НАТО в среду не будут обсуждать поставки Киеву наступательных ракет дальнего действия, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте перед началом встречи.
Представители СМИ задали Рютте вопрос, считает ли он, что Украина должна получить такие ракеты.
«Этот вопрос сегодня не будет рассматриваться, поскольку он касается двусторонних отношений между странами относительно поставок оружия. Речь пойдет о других аспектах», — ответил Рютте.
Ранее газета The New York Times писала, что поставки Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk будут сопряжены с «огромными трудностями». Проблемы могут возникнуть из-за отсутствия у Украины пусковых установок, необходимых для запуска данных ракет.