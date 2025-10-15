Визит главы Минздрава РФ Мурашко в Екатеринбург отменен

Ранее сообщалось, что министр приедет на 95-летие Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).
Сам он является выпускником этого вуза. Однако в университете подтвердили, что визит не состоится.
В Екатеринбург не приедет с визитом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом ЕАН сообщил источник.
Ранее сообщалось, что министр приедет на 95-летие Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).
Сам он является выпускником этого вуза. Однако в университете подтвердили, что визит не состоится.