Визит главы Минздрава РФ Мурашко в Екатеринбург отменен

В Екатеринбург не приедет с визитом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом ЕАН сообщил источник.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что министр приедет на 95-летие Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).

Сам он является выпускником этого вуза. Однако в университете подтвердили, что визит не состоится.