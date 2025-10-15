Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: Вопрос поставки Tomahawk Украине не входит в повестку встречи в Брюсселе

Министры обороны НАТО не обсуждают в Брюсселе поставки «Томагавков» Киеву, заявил Рютте.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву не входят в повестку встречи министров обороны альянса и контактной группы по Украине в Брюсселе. Свое заявление он сделал перед началом встречи с главами военных ведомств стран НАТО.

Рютте пояснил, что данный вопрос имеет двусторонний характер и может решаться только на уровне Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что решение о предоставлении таких вооружений остается прерогативой отдельной страны-поставщика. Генеральный секретарь отметил, что тема поставок «Томагавков» в настоящее время отсутствует в переговорной повестке альянса.

«Это не тот вопрос, который будет обсуждаться сегодня, поскольку это двусторонний вопрос. Одна страна должна ответить на вопрос, будет ли она предоставлять свои услуги. Этого сегодня не существует на столе переговоров», — заключил он.

Накануне американский президент анонсировал новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что главной темой переговоров станет поставка американских «Томагавков» Украине.

Однако Путин четко заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше