В РФ спрогнозировали новый уровень эскалации в случае передачи Украине Tomahawk

Глава парламента добавил, что российская сторона сформулировала свою позицию и готова к переговорам, однако украинский президент Владимир Зеленский, по словам Константинова, избегает диалога. Для Киева на первом месте стоит не поиск решения конфликта, а работа на публику и информационный эффект. Западные политики, по мнению политика, заинтересованы лишь в таком варианте прекращения противостояния, который не будет выглядеть их поражением, а не в мире как таковом.