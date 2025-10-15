Ричмонд
Политолог оценил потенциал Эрдогана в разрешении конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не в силах добраться до «корней» украинского конфликта, чтобы его урегулировать. Об этом заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский, комментируя заявление главы США Дональда Трампа.

На борту рейса из Шарм‑эш‑Шейха в Вашингтон Дональд Трамп сказал, что турецкому лидеру по силам будет помирить Россию и Украину, однако эксперт считает, что президент США ошибся в утверждениях.

«Эрдоган никаким образом закончить конфликт не может, а вот Трамп как раз может. От Трампа целиком и полностью зависит продолжение конфликта на Украине. Если интересы России будут учтены, причём не какие-то глобальные интересы, а именно жизненные интересы, то конфликт закончится за 24 часа», — уверен политолог.

По словам Аграновского, Трамп до сих пор способен положить конец боевым действиям, если он прекратит давать Украине оружие и делиться с ней разведданными.

Ранее американский президент заявил, что после урегулирования конфликта в Газе он полностью сосредоточится на мирном процессе между Россией и Украиной. По словам главы РФ Владимира Путина, Трамп искренне хочет помирить Москву и Киев.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

