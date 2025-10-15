Политолог оценил потенциал Эрдогана в разрешении конфликта на Украине

«Эрдоган никаким образом закончить конфликт не может, а вот Трамп как раз может. От Трампа целиком и полностью зависит продолжение конфликта на Украине. Если интересы России будут учтены, причём не какие-то глобальные интересы, а именно жизненные интересы, то конфликт закончится за 24 часа», — уверен политолог.