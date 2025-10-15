Эксперт раскрыл, чем грозит Зеленскому провал переговоров в США

На Украине высока вероятность социального взрыва. Он может произойти, если на ближайшей встрече в Вашингтоне украинский лидер Владимир Зеленский не сможет договориться с президентом США Дональдом Трампом о защите энергообъектов от ударов российской армии. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Главной задачей Зеленского на переговорах 17 октября, по словам собеседника издания, станет попытка уговорить Трампа «повлиять» на Россию.