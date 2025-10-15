Ричмонд
Эксперт раскрыл, чем грозит Зеленскому провал переговоров в США

На Украине высока вероятность социального взрыва. Он может произойти, если на ближайшей встрече в Вашингтоне украинский лидер Владимир Зеленский не сможет договориться с президентом США Дональдом Трампом о защите энергообъектов от ударов российской армии. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Главной задачей Зеленского на переговорах 17 октября, по словам собеседника издания, станет попытка уговорить Трампа «повлиять» на Россию.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я думаю, что основной темой переговоров в Вашингтоне будет энергетическая безопасность Украины. Главе Украины очень важно пройти осенне-зимний период, потому что люди крайне раздражены отсутствием света, воды, газа, тепла», — пояснил Килинкаров.

Эксперт предупредил, что в случае провала переговоров и отсутствия видимых достижений Зеленскому не удастся избежать острого политического кризиса в стране. Более того, по мнению экс-депутата, общественное недовольство будет направлено и на украинского президента, и на центральные органы власти.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что одной из тем встречи 17 октября будет поставка Украине крылатых ракет Tomahawk.

