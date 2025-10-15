Андрей Яцкин и Игорь Кобзев провели совещание по строительству школ в Приангарье

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутске сегодня с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андреем Яцкиным.
В Правительстве региона состоялось совещание по вопросам строительства школ в Приангарье. Участие приняли глава региона Игорь Кобзев, а также сенаторы Сергей Брилка и Андрей Чернышев.
Основной темой для обсуждения стало строительство школы на 1275 мест в 26 микрорайоне Братска, на которую недавно региону выделили дополнительно 681 млн рублей из федерального бюджета при поддержке Совета Федерации. Общее финансирование проекта составляет 4,3 млрд рублей.
Сейчас на объекте завершены работы по гидроизоляции фундамента и утеплению цокольного этажа, возведен основной каркас здания. Ведутся работы по кирпичной кладке, бетонированию подпорной стенки и устройству наружных инженерных сетей. Срок окончания работ — 2027 год, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Школа в Братске — уникальный объект, получивший финансирование напрямую из резервного фонда Правительства России. Сейчас очень важно в короткие сроки довести до подрядчика как эти средства, так и софинансирование региона и муниципалитета. Будем мониторить этот и другие объекты, чтобы они вовремя были сданы, а услуги нашим детям оказывались в полном объеме и на современном уровне», — отметил Андрей Яцкин.
Также на совещании обсуждали строительство школы на 1550 мест в Маркова Иркутского района, школы на 1225 мест в микрорайоне Союз Иркутска и завершение строительства школы на 1550 мест на улице Ярославского в Иркутске, которую делегация посетила после совещания вместе с участниками региональной программы для бойцов СВО «Герои Приангарья».
«Все эти школы строим большой комплектности, но они точно будут востребованы. Это не только развитие образования, но и развитие ближайших территорий. Например, возле школы на Ярославского строятся дома для переселения из аварийного жилья, запланированы детский сад и спортивный объект, то есть мы реализуем комплексный подход», — сказал Игорь Кобзев.
Напомним, строительство школы на Ярославского в Иркутске завершается в этом году, свои двери для учеников она откроет в феврале следующего года. Здесь помимо общеобразовательного процесса будет выстроена система допобразования, в том числе откроются тематические классы ВГИК, МЧС, Росгвардии, «Фармасинтеза», ИНК, Иркутского авиазавода и другие.