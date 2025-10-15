Андрей Яцкин и Игорь Кобзев провели совещание по строительству школ в Приангарье

«Школа в Братске — уникальный объект, получивший финансирование напрямую из резервного фонда Правительства России. Сейчас очень важно в короткие сроки довести до подрядчика как эти средства, так и софинансирование региона и муниципалитета. Будем мониторить этот и другие объекты, чтобы они вовремя были сданы, а услуги нашим детям оказывались в полном объеме и на современном уровне», — отметил Андрей Яцкин.