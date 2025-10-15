Ричмонд
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках «Томагавков»

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Поставки ракет Tomahawk Киеву от США были бы сопряжены с огромными сложностями, пишет газета New York Times.

Источник: U.S. Army

«Поставки этих вооружений были бы сопряжены с огромными сложностями, не в последнюю очередь из-за того, что у Украины нет пусковых установок морского или наземного базирования для запуска этих ракет», — пишет издание.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

