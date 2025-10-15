Казахстан присоединится к международному протоколу по защите здоровья и управлению водными ресурсами

Его целью является обеспечение охраны здоровья и благополучия населения за счет устойчивого управления водными ресурсами, а также посредством предотвращения и ограничения степени распространения связанных с водой заболеваний. Протокол является многосторонним юридическим документом, цели которого стратегически коррелируются с Целями в области устойчивого развития. В глобальном масштабе это первый и единственный договор, в котором основное внимание уделяется вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения.