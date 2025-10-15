Из мэрии Волгограда уволился отвечающий за транспорт руководитель

В администрации Волгограда произошли кадровые перестановки. Свой пост покинул заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. Эту новость подтвердили в администрации, уточнив, что Комлев ушел с должности по собственному желанию. Из списка руководителей департамента его фамилия также исчезла.