Алексей Беспрозванных открыл новое отделение в Детской областной больнице

Оно рассчитано на 30 коек и предназначено для детей, проходящих восстановление после операций на внутренних органах или страдающих хроническими заболеваниями в стадии ремиссии.
«Это важное событие для развития медицинской реабилитации в регионе. Новое отделение повысит качество и доступность помощи детям, особенно из отдалённых муниципалитетов, поскольку будет работать круглосуточно. Теперь родителям не придётся часто ездить на процедуры», — отметил глава региона.
Поступать в отделение дети смогут в плановом порядке с любыми соматическими заболеваниями вне периода обострения. Здесь работают массажисты, а также проводятся физиотерапевтические процедуры. Как уточнил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев, в отделении организован второй этап реабилитации для пациентов, завершивших острое лечение или находящихся в стадии хронического заболевания. Помощь будут получать дети с эндокринными, дыхательными, гастроэнтерологическими и урологическими патологиями, а также после хирургических вмешательств.
Во время визита губернатор также осмотрел другие подразделения больницы — онкологическое, терапевтическое, офтальмологический дневной стационар и пищеблок, оборудование которого в ближайшее время планируется обновить. Особое внимание Алексей Беспрозванных уделил новому реанимобилю, поступившему в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Машина работает на линии уже около месяца, оснащена современным оборудованием и позволяет перевозить даже недоношенных детей. Врачи довольны», — рассказал главный врач учреждения Александр Маляров.
Подводя итоги визита, губернатор отметил важность дальнейшего обновления материально-технической базы больницы и поручил рассмотреть включение соответствующих проектов в региональный бюджет. Он поблагодарил коллектив за высокий профессионализм и стремление повышать качество медицинской помощи детям области.