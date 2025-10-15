Алексей Беспрозванных открыл новое отделение в Детской областной больнице

Поступать в отделение дети смогут в плановом порядке с любыми соматическими заболеваниями вне периода обострения. Здесь работают массажисты, а также проводятся физиотерапевтические процедуры. Как уточнил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев, в отделении организован второй этап реабилитации для пациентов, завершивших острое лечение или находящихся в стадии хронического заболевания. Помощь будут получать дети с эндокринными, дыхательными, гастроэнтерологическими и урологическими патологиями, а также после хирургических вмешательств.