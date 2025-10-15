Ричмонд
Лавров 22 октября проведет переговоры с главой МИД Казахстана

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 октября проведет в Москве переговоры с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«А 22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что главы внешнеполитических ведомств комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, политическую, торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию.

«Особое внимание будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ. Министры сверят часы по важнейшим темам региональной и глобальной повестки дня», — заключила дипломат.

