Лысак возглавил Одесскую военную администрацию

Зеленский 14 октября подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо при этом считает, что настоящей причиной лишения украинского гражданства Труханова является стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.