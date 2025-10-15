Губернатор Самарской области не может уволить главу района

Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. «Уволен ***** (матерный эквивалент слова “прочь” — ред.)», — сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
В федеральном законе указано, что губернатор может отрешить от должности главу местной администрации в нескольких случаях. Такое решение может быть принято, если местный глава издаст правовой акт, противоречащий конституции РФ, федеральным и региональным законам, уставу муниципального образования. Также губернатор может отрешить местного чиновника от должности, если его действия повлекли нарушение прав и свобод человека, угрозу единству и территориальной целостности РФ, нецелевое использование бюджетных кредитов.
В обоих случаях нарушения должны быть установлены судом. При этом главу администрации отрешат от должности только если он не исполнил судебное решение в течение определенного времени.
Также основанием для отрешения от должности может стать то, что глава местной администрации в течение месяца не устранил причины выговора от губернатора.