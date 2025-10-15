Губернатор Самарской области не может уволить главу района

Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. «Уволен ***** (матерный эквивалент слова “прочь” — ред.)», — сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.