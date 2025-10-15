Мэрия Нижнего Новгорода намерена создать две новые АНО

Так, «Информационный центр Нижнего Новгорода» хотят создать в целях информирования жителей о событиях, происходящих в городе, и доведения до них официальной информации. В том числе организация будет заниматься развитием городских сообществ в соцсетях «по укреплению единства жителей Нижнего Новгорода, развитию соседских связей, поддержке исторической памяти и краеведения, а также пропаганде традиционных ценностей».
«Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов “Развитие”» нужен мэрии для «координации и содействия реализации патриотических, молодежных и общественных инициатив на территории города». Один из планируемых видов работы АНО — бесшовная интеграция участников специальной военной операции в мирную жизнь, самореализацию через активное участие в общественной деятельности.
Добавим, сейчас при городских властях есть молодежная и общественная палаты, у главы города есть зам по патриотическим вопросам, а в думе создана новая комиссия — по патриотическому воспитанию.