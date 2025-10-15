Мэрия Нижнего Новгорода намерена создать две новые АНО

Так, «Информационный центр Нижнего Новгорода» хотят создать в целях информирования жителей о событиях, происходящих в городе, и доведения до них официальной информации. В том числе организация будет заниматься развитием городских сообществ в соцсетях «по укреплению единства жителей Нижнего Новгорода, развитию соседских связей, поддержке исторической памяти и краеведения, а также пропаганде традиционных ценностей».