ЗакС Петербурга утвердил закон о резервировании рабочих мест для ветеранов СВО

Парламент Санкт-Петербурга окончательно утвердил законопроект о помощи в трудоустройстве участникам специальной военной операции.

Источник: Коммерсантъ

Речь идет о тех, кто заключил контракт с организациями — добровольческими формированиями, «содействующими выполнению задач» российской армии. Ранее парламент уже принимал закон о резервировании рабочих мест для мобилизованных и контрактников Вооруженных сил РФ.

Тогда председатель Заксобрания Александр Бельский заявлял, что будет справедливо распространить эти преференции и на ветеранов добровольческих формирований: «Например, на петербуржцев, которые служат в “Эспаньоле” — разведывательно-диверсионной бригаде, полностью сформированной из футбольных фанатов».

Во время первого чтения законопроекта депутат от фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин заявил, что речь идет также о гражданских специалистах: водителях, медиках, волонтерах. Нововведения помогут вернувшимся из зоны СВО адаптироваться в обычной жизни, считают авторы законопроекта.

Количество мест, которое будет необходимо для участников СВО, точно не определены. Однако, по словам Константина Чебыкина, приблизительно потребуется около 20 тыс. рабочих мест. Кроме того, по данным депутата, 7,8 тыс. мест сохранены за петербуржцами, ушедшими в зону военной операции.

Согласно действующей редакции закона, получить помощь при поиске работы могут беженцы и вынужденные переселенцы, дети-сироты, мобилизованные и контрактники, завершившие военную службу, несовершеннолетние от 14 до 18 лет. Компании, в которых трудоустроены более 100 человек, обязаны выделять для этих категорий граждан два рабочих места.

