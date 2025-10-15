Сенаторы Узбекистана и России встретились в Казани

Парламентская делегация Узбекистана во главе с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым прибыла в город Казань Республики Татарстан. Члены делегации примут участие в 10-м заседании Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Делегацию Совфеда возглавляет сенатор, сопредседатель данной Комиссии Ильяс Умаханов.
Юбилейное заседание состоится в Государственном Совете Татарстана.
Участники обсудят дальнейшее развитие сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран, расширение связей в области торговли и экономики, образования, сельского хозяйства, туризма и гуманитарной сфере.
Также сенаторы Узбекистана и России посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева, технополис «Химград», Иннополис, Дом дружбы народов Татарстана, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанский Кремль, ознакомятся с экономическим, инвестиционным, культурным и туристическим потенциалом республики.