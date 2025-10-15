Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенаторы Узбекистана и России встретились в Казани

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Парламентская делегация Узбекистана прибыла в Казань, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Источник: Sputnik.uz

Парламентская делегация Узбекистана во главе с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым прибыла в город Казань Республики Татарстан. Члены делегации примут участие в 10-м заседании Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

говорится в сообщении

Делегацию Совфеда возглавляет сенатор, сопредседатель данной Комиссии Ильяс Умаханов.

Юбилейное заседание состоится в Государственном Совете Татарстана.

Участники обсудят дальнейшее развитие сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран, расширение связей в области торговли и экономики, образования, сельского хозяйства, туризма и гуманитарной сфере.

Также сенаторы Узбекистана и России посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева, технополис «Химград», Иннополис, Дом дружбы народов Татарстана, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанский Кремль, ознакомятся с экономическим, инвестиционным, культурным и туристическим потенциалом республики.