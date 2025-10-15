Сенаторы Узбекистана и России встретились в Казани

Также сенаторы Узбекистана и России посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева, технополис «Химград», Иннополис, Дом дружбы народов Татарстана, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала и Казанский Кремль, ознакомятся с экономическим, инвестиционным, культурным и туристическим потенциалом республики.