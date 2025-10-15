ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области

В свою очередь подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение Алексеевки под Днепром (до 2016 года носил название Днепропетровск). Кроме того, благодаря их действиям противник потерпел поражение в районах Нового, Новоуспеновского, Успеновки, Полтавки в Запорожской области, а также Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области. Противник потерял до 290 военнослужащих и технику.