ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области

Армия России освободила населенные пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Алексеевка в Днепропетровской области. Об этом 15 октября сообщает Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики», — указало ведомство.

Кроме того, в течение суток военные «Центра» нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, и Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

«Потери украинских сил в зоне ответственности группировки составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.

В свою очередь подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение Алексеевки под Днепром (до 2016 года носил название Днепропетровск). Кроме того, благодаря их действиям противник потерпел поражение в районах Нового, Новоуспеновского, Успеновки, Полтавки в Запорожской области, а также Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области. Противник потерял до 290 военнослужащих и технику.

14 октября в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» также освободили населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). После этого они начали продвижение в восточных кварталах города Дмитров в ДНР.