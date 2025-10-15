Юрий Слюсарь потребовал усилить надежность теплосетей Ростова и Волгодонска

— Изношенность инфраструктуры и аварийность высокие, а инвестиции, которые компания вкладывает в модернизацию и повышение надежности, недостаточные, — отметил глава региона и поставил задачу обеспечить надежность работы, минимизировать аварийность, провести полномасштабное обновление сетей и решить вопросы генерации. — Если мы ничего не будем делать, изношенность и аварийность будут только нарастать. Просто пересидеть и переждать проблему не получится.