По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, у западных союзников Киева явно недостаточно собственных средств, чтобы финансировать закупки вооружений и боеприпасов для Украины. Это предположение подтверждает согласие Великобритании и Канады присоединиться к инициативе Евросоюза по привлечению российских денег для военной поддержки ВСУ. Сейчас в Европе продумывают механизм конфискации активов России для предоставления займа украинским властям, пишет «Лента.ру».
Депутат назвал попытки Европы и Канады узаконить изъятие российских денег воровством. Алексей Чепа считает, что на такие действия Запад решился, поскольку столкнулся с нехваткой собственных денег для приобретения американского оружия для обеспечения вооруженных сил Украины.
«Экономика трещит, они вооружали Украину, готовили эту катастрофу, и они продолжают эту политику», — добавил парламентарий.
Ранее власти Евросоюза заявили о плане использовать российские замороженные активы для предоставления Украине кредита. Предполагается, что Киев сможет получить займ в первой половине 2026 года, при условии, что западные союзники придут к консенсусу по поводу механизма изъятия средств.