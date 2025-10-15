Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД назвал признак дефицита ресурсов Запада для помощи Киеву

Страны Запада нацелены на использование замороженных российских активов для помощи Украине, что является свидетельством истощения их возможностей. Такое мнение депутат Госдумы Алексей Чепа высказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, у западных союзников Киева явно недостаточно собственных средств, чтобы финансировать закупки вооружений и боеприпасов для Украины. Это предположение подтверждает согласие Великобритании и Канады присоединиться к инициативе Евросоюза по привлечению российских денег для военной поддержки ВСУ. Сейчас в Европе продумывают механизм конфискации активов России для предоставления займа украинским властям, пишет «Лента.ру».

Депутат назвал попытки Европы и Канады узаконить изъятие российских денег воровством. Алексей Чепа считает, что на такие действия Запад решился, поскольку столкнулся с нехваткой собственных денег для приобретения американского оружия для обеспечения вооруженных сил Украины.

«Экономика трещит, они вооружали Украину, готовили эту катастрофу, и они продолжают эту политику», — добавил парламентарий.

Ранее власти Евросоюза заявили о плане использовать российские замороженные активы для предоставления Украине кредита. Предполагается, что Киев сможет получить займ в первой половине 2026 года, при условии, что западные союзники придут к консенсусу по поводу механизма изъятия средств.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше