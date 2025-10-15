Депутат ГД назвал признак дефицита ресурсов Запада для помощи Киеву

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, у западных союзников Киева явно недостаточно собственных средств, чтобы финансировать закупки вооружений и боеприпасов для Украины. Это предположение подтверждает согласие Великобритании и Канады присоединиться к инициативе Евросоюза по привлечению российских денег для военной поддержки ВСУ. Сейчас в Европе продумывают механизм конфискации активов России для предоставления займа украинским властям, пишет «Лента.ру».