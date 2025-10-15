Reuters: президент Сирии на переговорах с Путиным потребует выдать Асада

Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти. На следующий день стало известно, что Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России. В сентябре 2025 года сирийский суд заочно арестовал бывшего президента по обвинению в умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы из-за событий во время антиправительственных выступлений 2011 года, которые привели к гражданской войне.