Минниханов обсудил с Рогозиным сотрудничество по ряду направлений

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с сенатором РФ от исполнительной власти Запорожской области, членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

На встрече, состоявшейся в Доме Правительства региона, стороны «обсудили вопросы сотрудничества по ряду направлений», отметили в пресс-службе.

В беседе также принял участие вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

