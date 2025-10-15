Законопроект о содержании собак в Петербурге принят во втором чтении

Четырбок уточнил, что владельцы крупных и потенциально агрессивных собак обязаны соблюдать указанные меры предосторожности при прогулках вне дома. Наряду с этим парламентарии утвердили норму, запрещающую посещение магазинов, заведений общепита и кинотеатров вместе с питомцами, за исключением тех случаев, когда собственник заведения специально разрешит такое присутствие.