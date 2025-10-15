Экс-министр нацэкономики Байбазаров получил должность в администрации Токаева

В Акорде сообщили о двух назначениях в администрации президента страны.
Новая должность Нурлана Байбазарова
Распоряжением главы государства Нурлан Байбазаров назначен заведующим отделом инвестиций и торговли администрации президента Республики Казахстан.
На официальном сайте МНЭ говорится, что Нурлан Байбазаров с 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».
С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК. Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО «НК “Қазақстан темір жолы”, АО “КазМунайГаз Консалтинг”, АО “НК “КазМунайГаз”.
С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом Совета директоров и председателем правления АО «Фонд развития промышленности». С ноября 2022 года по октябрь 2023 года являлся председателем правления АО «Банк Развития Казахстана».
Решением Единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек” от 5 октября 2023 года был назначен на должность председателя правления Холдинга.