Экс-министр нацэкономики Байбазаров получил должность в администрации Токаева

Бывший министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сегодня получил должность в администрации президента страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: primeminister.kz

В Акорде сообщили о двух назначениях в администрации президента страны.

Новая должность Нурлана Байбазарова

Распоряжением главы государства Нурлан Байбазаров назначен заведующим отделом инвестиций и торговли администрации президента Республики Казахстан.

На официальном сайте МНЭ говорится, что Нурлан Байбазаров с 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».

С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК. Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО «НК “Қазақстан темір жолы”, АО “КазМунайГаз Консалтинг”, АО “НК “КазМунайГаз”.

С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом Совета директоров и председателем правления АО «Фонд развития промышленности». С ноября 2022 года по октябрь 2023 года являлся председателем правления АО «Банк Развития Казахстана».

Решением Единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек” от 5 октября 2023 года был назначен на должность председателя правления Холдинга.