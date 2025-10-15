Politico: НАТО пытается натянуть «лоскутное одеяло» своей ПВО

Публично НАТО настаивает на том, что у нее есть все необходимые полномочия для реагирования на воздушные угрозы. Но в среду министры обороны 32 членов Североатлантического альянса соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить, препятствуют ли национальные правила эффективно противостоять воздушным угрозам, говорится в статье.
Ранее НАТО анонсировала операцию «Восточный часовой», которая предусматривает переброску военных самолетов и систем ПВО в прифронтовые страны. Однако она вызвала острые дискуссии насчет полномочий Алексуса Гринкевича, верховного командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).
«Чем больше “национальных оговорок” в отношении наших истребителей, тем труднее для SACEUR немедленно реагировать (на угрозы)», — заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер перед встречей в Брюсселе. По его словам, европейские члены альянса продолжат обсуждать этот вопрос и решат, в каких случаях от таких оговорок можно отказаться.
Politico отмечает, что Гринкевич «доволен» общими правилами ведения боевых действий, установленными для каждой миссии НАТО.
По его словам, чтобы укрепить интегрированные системы ПВО, SACEUR необходимы «гибкость и поле для маневра», а для этого командованию надо «избавиться от национальных оговорок». Politico не исключает, что Гринкевичу могут потребоваться более широкие полномочия, так как «национальные оговорки», например запрет на размещение войск в определенных местах или ограничение на использование сил и средств для конкретных целей, «значительно усложняют координацию».
Сейчас Гринкевич, согласно изданию, изучает «национальные оговорки» в рамках операции «Восточный часовой» и, предположительно, в следующем году представит свои предложения союзникам по НАТО.
Более того, усиление ПВО вдоль восточного фланга альянса и на балтийской арене потребует новых инвестиций и создания «многоуровневой сети датчиков, интегрированных с общей системой управления на базе искусственного интеллекта», рассказал изданию другой официальный представитель НАТО. Он добавил, что альянс сейчас использует Центральную Европу в качестве «тестового примера» для отработки таких технологий.