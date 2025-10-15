Politico: НАТО пытается натянуть «лоскутное одеяло» своей ПВО

По его словам, чтобы укрепить интегрированные системы ПВО, SACEUR необходимы «гибкость и поле для маневра», а для этого командованию надо «избавиться от национальных оговорок». Politico не исключает, что Гринкевичу могут потребоваться более широкие полномочия, так как «национальные оговорки», например запрет на размещение войск в определенных местах или ограничение на использование сил и средств для конкретных целей, «значительно усложняют координацию».