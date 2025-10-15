Ричмонд
Politico: НАТО пытается натянуть «лоскутное одеяло» своей ПВО

НАТО отчаянно ищет способы залатать дыры в своей уязвимой системе противовоздушной обороны в ответ на растущие атаки роев беспилотников, вторгающихся в воздушное пространство членов альянса, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Публично НАТО настаивает на том, что у нее есть все необходимые полномочия для реагирования на воздушные угрозы. Но в среду министры обороны 32 членов Североатлантического альянса соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить, препятствуют ли национальные правила эффективно противостоять воздушным угрозам, говорится в статье.

Ранее НАТО анонсировала операцию «Восточный часовой», которая предусматривает переброску военных самолетов и систем ПВО в прифронтовые страны. Однако она вызвала острые дискуссии насчет полномочий Алексуса Гринкевича, верховного командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).

Как подчеркивает издание, его полномочия ограничены так называемыми национальными оговорками, которые каждая из стран НАТО может устанавливать для своих сил в миссиях альянса.

«Чем больше “национальных оговорок” в отношении наших истребителей, тем труднее для SACEUR немедленно реагировать (на угрозы)», — заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер перед встречей в Брюсселе. По его словам, европейские члены альянса продолжат обсуждать этот вопрос и решат, в каких случаях от таких оговорок можно отказаться.

Politico отмечает, что Гринкевич «доволен» общими правилами ведения боевых действий, установленными для каждой миссии НАТО.

Но порядок действий в ходе воздушных миссий альянса по-прежнему представляет собой «лоскутное одеяло», признался изданию высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса.

По его словам, чтобы укрепить интегрированные системы ПВО, SACEUR необходимы «гибкость и поле для маневра», а для этого командованию надо «избавиться от национальных оговорок». Politico не исключает, что Гринкевичу могут потребоваться более широкие полномочия, так как «национальные оговорки», например запрет на размещение войск в определенных местах или ограничение на использование сил и средств для конкретных целей, «значительно усложняют координацию».

Сейчас Гринкевич, согласно изданию, изучает «национальные оговорки» в рамках операции «Восточный часовой» и, предположительно, в следующем году представит свои предложения союзникам по НАТО.

Более того, усиление ПВО вдоль восточного фланга альянса и на балтийской арене потребует новых инвестиций и создания «многоуровневой сети датчиков, интегрированных с общей системой управления на базе искусственного интеллекта», рассказал изданию другой официальный представитель НАТО. Он добавил, что альянс сейчас использует Центральную Европу в качестве «тестового примера» для отработки таких технологий.

