Губернатор Травников поручил усилить подготовку кадров для редких профессий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить подготовку кадров для редких профессий на производствах региона. Об этом он заявил во время выездного рабочего совещания на площадке Научно-исследовательского института электронных приборов.
Как заявил генеральный директор института Валерий Эдвабник, одна из самых дефицитных профессий в регионе — оператор микросварки.
— По двум довольно редким для Новосибирска испытываем кадровый голод не только мы. Это, во-первых, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Несмотря на то, что на сегодня у нас таких специалистов в сборочном цехе больше, чем на любом предприятии города, их по-прежнему не хватает. Да и готовят их в весьма ограниченном количестве. Новосибирский авиационный технический колледж раньше выпускал 20 человек. И мы забирали весь выпуск. Но в итоге работать, по разным причинам, оставались 2−3. Кто-то идёт учиться дальше, кто-то понимает, что это не его. Ведь одно дело паять на уроке труда два часа, другое — заниматься этим по 8−10 часов. По нашей просьбе учреждение СПО вместо 20 человек теперь готовит 30, но пропорциональное соотношение тех специалистов, которые остаются работать, примерно то же, — поделился он.
Он добавил, что ситуация с операторами микросварки ситуация обстоит ещё сложнее. На такую специальность в Новосибирске не обучают вообще.
— Мы сами, опираясь на трёх оставшихся опытных высококлассных специалистов, подбираем молодёжь и обучаем этой специальности, — рассказал Валерий Эдвабник.
Глава региона отметил, что власти региона сегодня предпринимают все усилия для решения проблемы кадрового голода в промышленности.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 122 награды выиграли новосибирцы в чемпионатах по профессиональному мастерству. Представители Новосибирской области приняли участие в 216 компетенциях.