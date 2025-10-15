Губернатор Травников поручил усилить подготовку кадров для редких профессий

— По двум довольно редким для Новосибирска испытываем кадровый голод не только мы. Это, во-первых, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Несмотря на то, что на сегодня у нас таких специалистов в сборочном цехе больше, чем на любом предприятии города, их по-прежнему не хватает. Да и готовят их в весьма ограниченном количестве. Новосибирский авиационный технический колледж раньше выпускал 20 человек. И мы забирали весь выпуск. Но в итоге работать, по разным причинам, оставались 2−3. Кто-то идёт учиться дальше, кто-то понимает, что это не его. Ведь одно дело паять на уроке труда два часа, другое — заниматься этим по 8−10 часов. По нашей просьбе учреждение СПО вместо 20 человек теперь готовит 30, но пропорциональное соотношение тех специалистов, которые остаются работать, примерно то же, — поделился он.