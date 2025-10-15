Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по выплате Грузии более €250 млн

Судьи ЕСПЧ в своем решении по выплате Грузии сочли, что введение с 2009 года линий разграничения с Абхазией и Южной Осетией ущемило права около 29 тыс. человек. По большей части это касалось случаев, когда люди оказались ограничены в доступе к их семьям, жилью и земельным участкам. Инстанция сочла это нарушением права на уважение частной и семейной жизни, неприкосновенность жилища и защиту собственности.