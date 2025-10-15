Ричмонд
Речан — о кандидатуре Мунтяну на пост премьера: новое дыхание для развития страны

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Кандидат на пост премьера от партии «Действие и солидарность» (PAS) Александр Мунтяну обладает большим опытом в экономической и образовательной сферах, что должно сыграть важную роль в развитии Молдовы, заявил действующий глава кабмина Дорин Речан.

Источник: Sputnik.md

Заявление прозвучало в ходе последнего заседания правительства, прошедшего в среду, 15 октября. Речан также поблагодарил Мунтяну за то, что тот принял предложение PAS возглавить будущее правительство.

С той же признательностью я хочу поблагодарить Александра Мунтяну за то, что он согласился возглавить следующее правительство, перед которым стоит не менее важная задача. Я знаю господина Мунтяну по учебе, он был моим преподавателем в 1991 году. Кстати, именно он убедил меня выбрать электрофизику. Я хотел изучать механику, в какой-то момент он сказал: «Дорин, мир движется от атомов к байтам».

рассказал премьер

По мнению Речана, профессиональный опыт Мунтяну как экономиста, предпринимателя и инвестора привнесет «в правительство и общество именно то новое дыхание, которое необходимо для развития экономики».

Опыт господина Мунтяну очень ценен и для продолжения реформы безопасности и правосудия, без которых не может развиваться хорошая экономика. Уверен, что сейчас мы движемся в правильном направлении.

добавил Речан

Заседание правительства в среду стало последним для нынешнего состава кабинета министров Речана. В четверг Конституционный суд вынесет решение о результатах парламентских выборов 28 сентября, после чего правительство уйдет в отставку в полном составе.