Речан — о кандидатуре Мунтяну на пост премьера: новое дыхание для развития страны

Заявление прозвучало в ходе последнего заседания правительства, прошедшего в среду, 15 октября. Речан также поблагодарил Мунтяну за то, что тот принял предложение PAS возглавить будущее правительство.
С той же признательностью я хочу поблагодарить Александра Мунтяну за то, что он согласился возглавить следующее правительство, перед которым стоит не менее важная задача. Я знаю господина Мунтяну по учебе, он был моим преподавателем в 1991 году. Кстати, именно он убедил меня выбрать электрофизику. Я хотел изучать механику, в какой-то момент он сказал: «Дорин, мир движется от атомов к байтам».
По мнению Речана, профессиональный опыт Мунтяну как экономиста, предпринимателя и инвестора привнесет «в правительство и общество именно то новое дыхание, которое необходимо для развития экономики».
Опыт господина Мунтяну очень ценен и для продолжения реформы безопасности и правосудия, без которых не может развиваться хорошая экономика. Уверен, что сейчас мы движемся в правильном направлении.
Заседание правительства в среду стало последним для нынешнего состава кабинета министров Речана. В четверг Конституционный суд вынесет решение о результатах парламентских выборов 28 сентября, после чего правительство уйдет в отставку в полном составе.