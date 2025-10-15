В мэрии Уфы произошли кадровые изменения.

С 2013 года работал следователем ОМВД России по Кушнаренковскому району, далее — по Балтачевскому району. Затем был следователем главного следственного УМВД по РБ. Руководил различными частными организациями. Являлся заместителем директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта». С 2022 по 2023 год занимал должность начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы. Последние два года работал управляющим делами мэрии.