В мэрии Уфы произошли кадровые изменения.

В администрации башкирской столицы произошли кадровые перестановки. О них на оперативном совещании сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Так, должность заместителя главы администрации по вопросам молодёжной политики, гражданского общества, спорта и кадрам занял Рустам Хазиев.
Он родился 5 июня 1991 года в селе Старобалтачево Балтачевского района РБ. Окончил Уфимский юридический институт по специальности «Юриспруденция».
С 2013 года работал следователем ОМВД России по Кушнаренковскому району, далее — по Балтачевскому району. Затем был следователем главного следственного УМВД по РБ. Руководил различными частными организациями. Являлся заместителем директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта». С 2022 по 2023 год занимал должность начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы. Последние два года работал управляющим делами мэрии.
Управление жилищного хозяйства возглавил Булат Газизов. Он родился 18 августа 1985 года в поселке Амзя. Окончил Нефтекамский нефтяной колледж по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а также Казанский национальный исследовательский технологический университет по специальности «Технологические машины и оборудование».
Около 20 лет проработал в нефтяной промышленности. С 2021 по 2023 год занимал должность начальника отдела по работе с территориями администрации Нефтекамска. В последнее время работал заместителем начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города — начальником отдела координации предприятий жилищного хозяйства администрации Уфы.
