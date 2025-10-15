Ричмонд
Фон дер Ляйен: вступление Сербии в ЕС зависит от ее позиции по России

Вступление Сербии в Европейский союз потребует присоединения страны к антироссийским санкциям. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Глава Еврокомиссии добавила, что процесс вступления в Евросоюз может быть продолжительным и потребует проведения ряда реформ, пишут «Ведомости» со ссылкой на DRM News. Особый акцент фон дер Ляйен сделала на необходимости более тесной координации внешней политики Сербии с линией ЕС, в том числе в вопросе санкций против Российской Федерации.

Глава ЕК отметила, что Сербия уже согласовала 61% внешней политики с курсом ЕС, но достигнутого уровня, по ее мнению, все еще недостаточно.

Сербский лидер в ответ заявил, что членство в ЕС остается стратегическим выбором и главным внешнеполитическим приоритетом для его страны.

Сербия является кандадатом на вступление в ЕС с 2012 года. В июне 2023 года Вучич заявил, что под его руководством страна будет придерживаться «европейского пути». Тогда же он отметил, что в ЕС «пока не хотят видеть» республику в своем составе.

