Фон дер Ляйен: вступление Сербии в ЕС зависит от ее позиции по России

Глава Еврокомиссии добавила, что процесс вступления в Евросоюз может быть продолжительным и потребует проведения ряда реформ, пишут «Ведомости» со ссылкой на DRM News. Особый акцент фон дер Ляйен сделала на необходимости более тесной координации внешней политики Сербии с линией ЕС, в том числе в вопросе санкций против Российской Федерации.
Глава ЕК отметила, что Сербия уже согласовала 61% внешней политики с курсом ЕС, но достигнутого уровня, по ее мнению, все еще недостаточно.
Сербский лидер в ответ заявил, что членство в ЕС остается стратегическим выбором и главным внешнеполитическим приоритетом для его страны.
Сербия является кандадатом на вступление в ЕС с 2012 года. В июне 2023 года Вучич заявил, что под его руководством страна будет придерживаться «европейского пути». Тогда же он отметил, что в ЕС «пока не хотят видеть» республику в своем составе.