Уволенный губернатором глава района Самарской области напишет заявление об отставке

«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. “На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны”. Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — отметил он.