Свердловский депутат Госдумы предложил вскопать главную площадь Екатеринбурга

«В 2008 году у ученых было хронически мало времени на раскопки. Потому в идеале возобновить исследования, чтобы как минимум установить, сколько захоронений осталось в земле», — сообщил депутат.
По его словам, в мэрии не видят потребности устраивать археологические изыскания. Альшевских не согласен с этим тезисом.
«Не согласен в корне с подходом. Наоборот, считаю, муниципальная потребность как раз есть. Восстановить утраченную память о предках — уже сама по себе достойная и значимая цель», — заявил он.