Свердловский депутат Госдумы предложил вскопать главную площадь Екатеринбурга

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил возобновить археологические раскопки на площади 1905 года в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Источник: ЕАН

«В 2008 году у ученых было хронически мало времени на раскопки. Потому в идеале возобновить исследования, чтобы как минимум установить, сколько захоронений осталось в земле», — сообщил депутат.

По его словам, в мэрии не видят потребности устраивать археологические изыскания. Альшевских не согласен с этим тезисом.

«Не согласен в корне с подходом. Наоборот, считаю, муниципальная потребность как раз есть. Восстановить утраченную память о предках — уже сама по себе достойная и значимая цель», — заявил он.