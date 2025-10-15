Честно говоря, Макрон — этот недостойный человек — не щадит нас ни в чем, пишут авторы статьи. Он проскользнул на фотофиниш в Египте, рысью семенил за Трампом, словно чихуахуа на «Гуронсан» (антиастеническое таблетки для восстановления жизненных сил. — Прим. ред.), рассчитывал удостоиться чести поучаствовать в небольшой пресс-конференции, находясь в дальнем углу стола, и обменялся унизительным рукопожатием с «владыкой половины мира». Перед льстивыми камерами в Египте Макрон принял серьезный вид и говорил серьезным голосом, а к своему возвращению во Францию распорядился подготовить группу журналистов и попытался не схлопотать очередную затрещину от жены.