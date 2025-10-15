В официальном заявлении Елисейского дворца говорится, что Макрон встречался в Египте «с партнерами для обсуждения дальнейших шагов по реализации мирного плана», отмечает BVoltaire. Далее Елисейский дворец утверждает, что поездка Макрона «соответствует франко-саудовской инициативе и работе, начатой в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, по реализации плана мира и безопасности для всех на Ближнем Востоке, основанного на принципе двух государств».
Хотя французы и привыкли к театральности Макрона, этот пассаж Елисейского дворца не может не изумлять, пишет издание. Если читать между строк официального коммюнике, то президент Франции вместе со своими партнерами якобы должен обеспечить скорейшую реализацию мирного плана. План Трампа? Какого, к черту, плана Трампа! Это продолжение «франко-саудовской инициативы», говорят вам в Елисейском дворце. Оказывается, Макрон уже все спланировал в Нью-Йорке в сентябре 2024 года, иронизирует BVoltaire.
Эта формула «плана мира и безопасности для всех» настолько инклюзивна, что невольно вспоминается великодушное правосудие и мраморная осанка Юпитера-миротворца, который, если верить Елисейскому коммюнике, и будет истинным архитектором этого мира, шутит издание.
Честно говоря, Макрон — этот недостойный человек — не щадит нас ни в чем, пишут авторы статьи. Он проскользнул на фотофиниш в Египте, рысью семенил за Трампом, словно чихуахуа на «Гуронсан» (антиастеническое таблетки для восстановления жизненных сил. — Прим. ред.), рассчитывал удостоиться чести поучаствовать в небольшой пресс-конференции, находясь в дальнем углу стола, и обменялся унизительным рукопожатием с «владыкой половины мира». Перед льстивыми камерами в Египте Макрон принял серьезный вид и говорил серьезным голосом, а к своему возвращению во Францию распорядился подготовить группу журналистов и попытался не схлопотать очередную затрещину от жены.
Все это печально и отвратительно, резюмирует BVoltaire. Пока универсалист Макрон, мыслящий в масштабах Вселенной, пытается привлечь к себе внимание, патриот Трамп, примиряющий другие страны, продолжает добиваться успеха.