Bloomberg раскрыл план ЕС по подготовке к войне с Россией

План рассчитан на пять лет — до 2030 года. В нем говорится, что «авторитарные государства все активнее вмешиваются в жизнь наших обществ и экономик», в то время как традиционные союзники и партнеры Брюсселя переключают свое внимание на другие регионы мира. «Военизированная Россия» в нем названа «постоянной угрозой европейской безопасности в обозримом будущем».