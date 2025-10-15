Sohu: США обратили внимание на закупку Китаем российской военной техники

Аналитики в разговоре с изданием также отметили, что для КНР российский опыт в области десантирования и вооружения представляет наибольшую ценность в рамках подготовки к потенциальному вторжению на Тайвань. Все потому, что Китай считает небольшие, хорошо оснащенные подразделения, доставляемые вертолетами или самолетами, «абсолютно необходимыми» для своих планов по переброске тысяч солдат на остров в первые часы конфликта.