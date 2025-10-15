Власти Уфы рассказали о состоянии городской казны

Расходы Уфы в 2025 году запланированы в размере 48,42 млрд руб. Из них 26,93 млрд приходятся на собственные средства городского бюджета, 20 млрд руб. — это поступления из республиканской казны, 1,44 млрд руб. — из федерального бюджета.