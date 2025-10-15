Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Уфы рассказали о состоянии городской казны

Почти половину бюджета составляют налоги, а другую половину — поступления из федерального и республиканского бюджетов.

Источник: Башинформ

Об исполнении бюджета Уфы на оперативном совещании в администрации города рассказал начальник финуправления Ильдар Имамов. Доходы городского бюджета в текущем году запланированы в объёме 45,98 млрд руб. (в 2024 доходы планировались на сумму 45,5 млрд руб.).

В январе — сентябре в казну поступил 31 млрд руб. Исполнение по налоговым доходам составило 73% к годовому плану, по неналоговым 87,5%, по безвозмездным поступлениям 59%.

Налогов за 9 мес. поступило 15,34 млрд руб. Традиционно самая большая доля приходится на НДФЛ — 7,4 млрд руб. План по этой статье доходов выполнен на 70%.

Налогов на совокупный доход поступило 6,2 млрд руб. (79%). Имущественных налогов граждан (имущество и земля) — 423 млн руб. (38%). Неналоговые доходы (от использования муниципального имущества) пополнили городской бюджет на 2,98 млрд руб.

Из федерального и республиканских бюджетов переведено 12,68 млрд руб. Всего запланировано 21,48 млрд руб. безвозмездных поступлений.

Расходы Уфы в 2025 году запланированы в размере 48,42 млрд руб. Из них 26,93 млрд приходятся на собственные средства городского бюджета, 20 млрд руб. — это поступления из республиканской казны, 1,44 млрд руб. — из федерального бюджета.

56% расходов бюджета Уфы направляется на социальные нужды — 18,7 млрд руб. На реализацию региональных проектов направлено 589 млн руб., это 74,3% запланированного объёма (792 млн руб.).