Власти Уфы рассказали о состоянии городской казны

Об исполнении бюджета Уфы на оперативном совещании в администрации города рассказал начальник финуправления Ильдар Имамов. Доходы городского бюджета в текущем году запланированы в объёме 45,98 млрд руб. (в 2024 доходы планировались на сумму 45,5 млрд руб.).
В январе — сентябре в казну поступил 31 млрд руб. Исполнение по налоговым доходам составило 73% к годовому плану, по неналоговым 87,5%, по безвозмездным поступлениям 59%.
Налогов за 9 мес. поступило 15,34 млрд руб. Традиционно самая большая доля приходится на НДФЛ — 7,4 млрд руб. План по этой статье доходов выполнен на 70%.
Налогов на совокупный доход поступило 6,2 млрд руб. (79%). Имущественных налогов граждан (имущество и земля) — 423 млн руб. (38%). Неналоговые доходы (от использования муниципального имущества) пополнили городской бюджет на 2,98 млрд руб.
Из федерального и республиканских бюджетов переведено 12,68 млрд руб. Всего запланировано 21,48 млрд руб. безвозмездных поступлений.
Расходы Уфы в 2025 году запланированы в размере 48,42 млрд руб. Из них 26,93 млрд приходятся на собственные средства городского бюджета, 20 млрд руб. — это поступления из республиканской казны, 1,44 млрд руб. — из федерального бюджета.
56% расходов бюджета Уфы направляется на социальные нужды — 18,7 млрд руб. На реализацию региональных проектов направлено 589 млн руб., это 74,3% запланированного объёма (792 млн руб.).