Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблемы, и проблемы не по нашей вине. Проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны.