Объединение БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран или валют третьих стран.
Кремль не располагает информацией о выходе стран из БРИКС из-за пошлин США.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа пройдут в формате рабочего завтрака. Главы государств могут обсудить в числе прочего работу российских военных баз на территории арабской страны.
Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать.
Пауза в украинском урегулировании затянулась не по вине России, а из-за позиции Киева, подстрекаемого Европой к продолжению боевых действий.
Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблемы, и проблемы не по нашей вине. Проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны.
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии за события 2008 года.
Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция, решение выполнять не будем.
Россия признательна США за озвучиваемую готовность дальше способствовать мирному урегулированию.
В Кремле пока нет понимания, когда может состояться телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США еще не поздравил Путина с прошедшим днем рождения.
Кремль прокомментировал дело против «Антивоенного комитета РФ»*.
Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом. Они занимаются враждебной деятельностью и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, те, которые считает целесообразными.
В Кремле не комментируют манеру самарского губернатора увольнять подчиненных.
Что касается назначений и увольнений глав районов — это прерогатива руководителя региона. Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии.
Путин встретится с участниками СВО, передавшими ему иконы.
Когда график президента позволит, когда он примет решение, он же сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю.
15 октября на совещании Владимира Путина с членами кабмина состоится церемония открытия новых дорог в разных субъектах России в режиме видеоконференции.
У нас канун Дня работников дорожного хозяйства, и поэтому о дорожном строительстве в России будет докладывать [заместитель председателя правительства] Марат Хуснуллин.
* деятельность организации признана нежелательной на территории России