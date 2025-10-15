Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 октября: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля, сделанные им на брифинге в среду, 15 октября.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Объединение БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран или валют третьих стран.

Кремль не располагает информацией о выходе стран из БРИКС из-за пошлин США.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа пройдут в формате рабочего завтрака. Главы государств могут обсудить в числе прочего работу российских военных баз на территории арабской страны.

Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Пауза в украинском урегулировании затянулась не по вине России, а из-за позиции Киева, подстрекаемого Европой к продолжению боевых действий.

Президент Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблемы, и проблемы не по нашей вине. Проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии за события 2008 года.

Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция, решение выполнять не будем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Россия признательна США за озвучиваемую готовность дальше способствовать мирному урегулированию.

В Кремле пока нет понимания, когда может состояться телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президент США еще не поздравил Путина с прошедшим днем рождения.

Кремль прокомментировал дело против «Антивоенного комитета РФ»*.

Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом. Они занимаются враждебной деятельностью и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, те, которые считает целесообразными.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В Кремле не комментируют манеру самарского губернатора увольнять подчиненных.

Что касается назначений и увольнений глав районов — это прерогатива руководителя региона. Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Путин встретится с участниками СВО, передавшими ему иконы.

Когда график президента позволит, когда он примет решение, он же сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

15 октября на совещании Владимира Путина с членами кабмина состоится церемония открытия новых дорог в разных субъектах России в режиме видеоконференции.

У нас канун Дня работников дорожного хозяйства, и поэтому о дорожном строительстве в России будет докладывать [заместитель председателя правительства] Марат Хуснуллин.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

* деятельность организации признана нежелательной на территории России

