Прокуратура Молдавии попросила ужесточить приговор Таубер

Суд Кишинева 30 сентября приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор». При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит приговор. Сама Таубер на заседании не присутствовала, но до оглашения приговора она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор.
«Антикоррупционная прокуратура обратилась в Центральную апелляционную палату с ходатайством о частичной отмене приговора суда Кишинёва, о пересмотре дела с признанием Марины Таубер виновной также в преступлении “Вмешательство в осуществление правосудия” и о назначении ей наказания по совокупности пяти эпизодов в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Прокуроры считают, что решение суда первой инстанции было «слишком мягким».
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.