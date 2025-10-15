Прокуратура Молдавии попросила ужесточить приговор Таубер

Суд Кишинева 30 сентября приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор». При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит приговор. Сама Таубер на заседании не присутствовала, но до оглашения приговора она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор.