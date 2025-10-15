Ричмонд
Лукашенко поручил Турчину серьезно заняться промышленностью

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал в среду доклад премьер-министра Александра Турчина, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

В докладе главы правительства была затронута как внутренняя повестка, так и тема внешнеэкономического сотрудничества с ключевыми партнерами страны. Речь шла и о промышленности.

В частности, снижение объемов производства (по объективным и субъективным причинам) и экспорта в январе-августе нынешнего года, о чем говорят данные статистики. Президент потребовал от премьер-министра серьезно заняться отраслью, обратить внимание на данное направление.

говорится в сообщении

Премьер рассказал о встрече с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым, которая состоялась в первой половине дня в среду. Ранее сообщалось, что глава министерства предложил автоэлектронику из России для производства автомобилей на заводе «Белджи» в Беларуси.

Во время встречи президента и премьера была затронута не только тема подобного сотрудничества, но и недавние кадровые решения главы государства.

В понедельник, в частности, новым руководителем концерна «Беллегпром» стала Надежда Лазаревич.

Лукашенко и Турчин в связи с этим обсудили задачи, которые поставлены легпромом и предприятиями, где обновилось руководство (были назначены новые топ-менеджеры на ОАО «Белшина», ОАО «Камволь» и так далее).

