Лукашенко поручил Турчину серьезно заняться промышленностью

Премьер рассказал о встрече с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым, которая состоялась в первой половине дня в среду. Ранее сообщалось, что глава министерства предложил автоэлектронику из России для производства автомобилей на заводе «Белджи» в Беларуси.