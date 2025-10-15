SBS News: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUS

Австралия намерена приобрести подводные лодки класса Virginia у США в начале следующего десятилетия, прежде чем совместно с Британией разработает класс атомных судов в рамках соглашения AUKUS. Однако Австралийский институт стратегической политики (ASPI) в среду заявил, что Австралия уже сейчас должна адаптироваться к «надвигающемуся периоду стратегических рисков», говорится в статье.
Они, как говорится в отчете, могут привести к тому, что у нее не будет достаточной огневой мощи для противодействия потенциальным противникам, таким как Китай, Россия, Иран и Северная Корея.
Институт напомнил, что первые американские подводные лодки будут поставлены Канберре не ранее 2032 года, а специально построенные субмарины SSN-AUKUS не поступят до начала 2040-х годов.
Невозможно решить проблему сдерживания к 2027 году с помощью потенциала сдерживания 2032 года.
Среднесрочное приобретение подлодок AUKUS не имеет отношения к краткосрочным проблемам, с которыми столкнется Австралия в ближайшие несколько лет, предупреждается в отчете. К тому же выполнение США своих обязательств по контрактам вызывает много вопросов. Как поясняет SBS, сроки производства субмарин затягиваются, а администрация Трампа подвергает контракты сомнению.
Институт призвал правительство Австралии изучить нетрадиционные способы сдерживания противников. Речь, согласно SBS, идет о методах, которых выходят за рамки обычных военных действий и включают тактику, которая косвенно воздействует на уязвимые места противника.