Махонин встретился с основательницей Wildberries Татьяной Ким в Перми

Она приехала с рабочим визитом.

Источник: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с основательницей Wildberries Татьяной Ким в Перми, сообщил глава региона.

Информацию о встрече губернатор опубликовал днём 15 октября в своём телеграм-канале. Как рассказал глава Прикамья, предпринимательница прибыла в Пермь для запуска в регионе федерального проекта «Платформа роста». Инициативу региональные правительства проводят совместно с РВБ и Агентством стратегических инициатив.

Как отметил Махонин, сейчас в проекте участвует 49 компаний края, которые выходят с продажей на маркетплейс. Сейчас Прикамье представлено предприятиями, которые производят игрушки, продукты, одежду, косметику и сувениры. Губернатор Пермского края также обсудил с Татьяной Ким строительство логистического центра компании, а также другие направления работы.

«Проект получил статус приоритетного, он важен для региона — это новые рабочие места, налоги и удобная инфраструктура для бизнеса. Видим и перспективы для сотрудничества с компанией в сфере туризма. Представили свои предложения для совместной работы», — рассказывает губернатор Махонин.

