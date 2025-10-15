Махонин встретился с основательницей Wildberries Татьяной Ким в Перми

Как отметил Махонин, сейчас в проекте участвует 49 компаний края, которые выходят с продажей на маркетплейс. Сейчас Прикамье представлено предприятиями, которые производят игрушки, продукты, одежду, косметику и сувениры. Губернатор Пермского края также обсудил с Татьяной Ким строительство логистического центра компании, а также другие направления работы.