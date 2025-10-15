Лукашенко сказал, чем должен заняться премьер-министр Турчин

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября, в среду, заслушал подробный доклад премьер-министра Александра Турчина и сказал, чем ему нужно заняться. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Доклад главы белорусского правительства включал актуальные вопросы как внутренней повестки, так и взаимодействия с ключевыми партнерами страны на внешнеэкономическом треке. Кроме того, Александр Турчин доложил президенту Беларуси про итоги состоявшейся в первой половине дня встречи с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым.
В телеграм-канале обратили внимание, что отдельной и одной из главных тем доклада стала работа промышленного сектора Беларуси в целом. В частности, говорилось про снижение объемов производства (по объективным и субъективным причинам), и также экспорта я период с января по август 2025 года. Об этом говорят данные статистики.
«Президент потребовал от премьер-министра серьезно заняться отраслью, обратить внимание на данное направление», — подчеркнули в телеграм-канале.
И отметили, что по итогам состоявшегося 13 октября у президента Беларуси кадрового дня, предметно обсуждались и задачи, стоящие перед белорусской легкой промышленностью, конкретными предприятиями, на которых обновилось руководство.
Напомним, что замглавы Минска Надежда Лазаревич стала главой Беллегпрома, чей бывший председатель Татьяна Лугина ушла на «Камволь».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что концерн «Беллегпром» может стать министерством.
Кроме того, Лукашенко предупредил ушедшую на «Камволь» Татьяну Лугину про последний шанс.