Самарский губернатор извинился за форму увольнения главы Кинельского района

САМАРА, 15 октября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признал, что слишком грубо сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, и извинился, следует из его интервью изданию «Царьград».

Источник: РИА "Новости"

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных», — сказал Федорищев.

14 октября Федорищев посетил Кинельский район, где раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов. Кроме того, он обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам — участникам Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны. Видео, на котором Федорищев в резкой форме и с использованием бранных выражений сообщил Жидкову, что увольняет его, распространено в телеграм-каналах.

15 октября Жидкова госпитализировали. Он заявил о намерении написать заявление об увольнении после выздоровления. Обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин.