Самарский губернатор извинился за форму увольнения главы Кинельского района

14 октября Федорищев посетил Кинельский район, где раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов. Кроме того, он обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам — участникам Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны. Видео, на котором Федорищев в резкой форме и с использованием бранных выражений сообщил Жидкову, что увольняет его, распространено в телеграм-каналах.