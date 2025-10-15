Переговоры Путина и президента Сирии аш-Шараа: перезапуск отношений и серьезная роль РФ

Президент России Владимир Путин впервые встретился с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. На переговорах в Кремле они отметили длительные и крепкие отношения между странами, а аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии. Главные заявления президентов — в подборке «Ъ».