Переговоры Путина и президента Сирии аш-Шараа: перезапуск отношений и серьезная роль РФ

Президент России Владимир Путин впервые встретился с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. На переговорах в Кремле они отметили длительные и крепкие отношения между странами, а аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии. Главные заявления президентов — в подборке «Ъ».

Заявления Владимира Путина

Свыше 80 лет Россия поддерживает с Сирией дипломатические связи, установленные в самые трудные для РФ, для СССР времена, в 1944 году.

Отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер.

Россия всегда руководствовалась интересами сирийского народа.

Рассчитываю, что обучающиеся в России сирийцы внесут вклад в развитие государственности Сирии.

Проведение парламентских выборов в Сирии и победа пропрезидентских сил — большой успех и шаг к консолидации общества.

Сирия переживает непростые времена, прошедшие выборы будут укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами Сирии.

Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией по линии МИДа.

Заявления Ахмеда аш-Шараа

Новые власти Сирии постараются перезапустить весь комплекс отношений с Россией.

У России будет серьезная роль в развитии новой Сирии.

Сирия опирается на многие достижения, которых Россия позволила ей добиться в различных сферах.

Россию и Сирию связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального.

Сирия уважает все ранее подписанные соглашения между Москвой и Дамаском, стремится определить новый характер двусторонних отношений.