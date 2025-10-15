Переговоры Путина и президента Сирии аш-Шараа: перезапуск отношений и серьезная роль РФ

Заявления Владимира Путина
Свыше 80 лет Россия поддерживает с Сирией дипломатические связи, установленные в самые трудные для РФ, для СССР времена, в 1944 году.
Отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер.
Россия всегда руководствовалась интересами сирийского народа.
Рассчитываю, что обучающиеся в России сирийцы внесут вклад в развитие государственности Сирии.
Проведение парламентских выборов в Сирии и победа пропрезидентских сил — большой успех и шаг к консолидации общества.
Сирия переживает непростые времена, прошедшие выборы будут укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами Сирии.
Россия готова проводить регулярные консультации с Сирией по линии МИДа.
Заявления Ахмеда аш-Шараа
Новые власти Сирии постараются перезапустить весь комплекс отношений с Россией.
У России будет серьезная роль в развитии новой Сирии.
Сирия опирается на многие достижения, которых Россия позволила ей добиться в различных сферах.
Россию и Сирию связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального.
Сирия уважает все ранее подписанные соглашения между Москвой и Дамаском, стремится определить новый характер двусторонних отношений.