Лукашенко сказал, на что должен обратить особое внимание госсекретарь Совбеза

Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза Вольфовича 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября 2025 года заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и сказал, на что он должен обратить особое внимание. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Главной темой доклада госсекретаря Совбеза Беларуси стала внезапная проверка Вооруженных Сил, проводимая по решению главы государства. Вместе с тем речь шла про особенности второго этапа проверки, а также о первых итогах в целом. Затронули и направления, на которые президент Беларуси и ранее требовал обратить особое внимание.

В телеграм-канале уточнили, что это применение беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, опыт специальной военной операции, который следует учитывать при подготовке отечественных Вооруженных Сил.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про возможность заключения большой сделки с США: «Мы к этому готовы».

Тем временем Лукашенко высказался о возможной поставке ракет «Томагавк» Украине: «Это эскалирует ситуацию до ядерной войны».

Кроме того, Лукашенко сказал, чем должен заняться премьер-министр Александр Турчин.

