Лукашенко сказал, на что должен обратить особое внимание госсекретарь Совбеза

Главной темой доклада госсекретаря Совбеза Беларуси стала внезапная проверка Вооруженных Сил, проводимая по решению главы государства. Вместе с тем речь шла про особенности второго этапа проверки, а также о первых итогах в целом. Затронули и направления, на которые президент Беларуси и ранее требовал обратить особое внимание.