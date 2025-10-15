Лукашенко сказал, на что должен обратить особое внимание госсекретарь Совбеза

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября 2025 года заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и сказал, на что он должен обратить особое внимание. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Главной темой доклада госсекретаря Совбеза Беларуси стала внезапная проверка Вооруженных Сил, проводимая по решению главы государства. Вместе с тем речь шла про особенности второго этапа проверки, а также о первых итогах в целом. Затронули и направления, на которые президент Беларуси и ранее требовал обратить особое внимание.
В телеграм-канале уточнили, что это применение беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, опыт специальной военной операции, который следует учитывать при подготовке отечественных Вооруженных Сил.
