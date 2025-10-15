СМИ: хрупкое перемирие на Ближнем Востоке остается под вопросом

Еще одним осложнением для хрупкого перемирия, по мнению американского издания NPR, стал запрет Израиля на передачу гуманитарной помощи Газе. Согласно ООН, Израиль сократил объем гуманитарной помощи, разрешенной для доставки в Газу, так как ХАМАС не передал тела всех 24 погибших заложников. К концу вторника Израиль получил останки восьми тел, и ХАМАС пояснил, что потребуется время, чтобы найти останки всех погибших заложников, поскольку некоторые из них погребены под обломками зданий, разрушенных израильскими авиаударами.