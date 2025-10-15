СМИ: хрупкое перемирие на Ближнем Востоке остается под вопросом

ХАМАС во вторник обвинил Израиль в нарушении перемирия: как минимум восемь палестинцев были убиты израильскими войсками в северной и центральной частях Газы, сообщает египетское издание Daily News Egypt. Израильские военные заявили, что отреагировали на «предполагаемую угрозу» после обнаружения «подозрительных лиц, пытавшихся пересечь желтую линию» (линию разграничения в Газе).
Еще одним осложнением для хрупкого перемирия, по мнению американского издания NPR, стал запрет Израиля на передачу гуманитарной помощи Газе. Согласно ООН, Израиль сократил объем гуманитарной помощи, разрешенной для доставки в Газу, так как ХАМАС не передал тела всех 24 погибших заложников. К концу вторника Израиль получил останки восьми тел, и ХАМАС пояснил, что потребуется время, чтобы найти останки всех погибших заложников, поскольку некоторые из них погребены под обломками зданий, разрушенных израильскими авиаударами.
Агентства ООН заявляют, что у них готовы сотни грузовиков с более чем 170 000 тонн продовольствия, которые могут ежедневно прибывать в Газу, как только Израиль разрешит это. А Всемирная организация здравоохранения утверждает, что 15 600 пациентов в Газе нуждаются в срочной медицинской эвакуации, и говорит о необходимости расширения масштабов лечения от недоедания.
В Женеве представители ООН и Международного комитета Красного Креста призвали Израиль открыть все пограничные переходы для гуманитарных перевозок.
Гуманитарные потребности огромны и не могут быть удовлетворены, если не будут открыты все пункты въезда.
Третьим камнем преткновения на пути мирного процесса станет официальное признание США и Израилем Государства Палестина, считает NPR. Двое законодателей в понедельник прервали часовую речь Дональда Трампа в израильском кнессете и призвали к признанию Палестины, но были быстро изгнаны из зала.
Четвертой проблемой является оценка действий Израиля в Газе. Специальная комиссия ООН назвала действия Израиля в анклаве геноцидом, а премьер-министру Биньямину Нетаньяху грозят обвинения со стороны Международного уголовного суда.
По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате войны погибли 67 869 палестинцев, а у более 15 000 палестинцев были ампутированы конечности из-за военных травм. В результате израильских атак была серьезно повреждена или разрушена большая часть инфраструктуры Газы, включая больницы, школы, водоочистные сооружения и электростанции. Трамп публично признал, что Газу необходимо почти полностью реконструировать.
Несмотря на то что Трамп дал зеленый свет ХАМАС на руководство «полицейскими операциями» в Газе, во вторник он предупредил: «Если они (ХАМАС) не разоружатся, мы разоружим их. Это произойдет быстро и, возможно, жестоко».
Хотя переговоры по многим вопросам уже ведутся при международном посредничестве, режим прекращения огня остается ненадежным, отмечает Daily News Egypt. Еще только предстоит выяснить, смогут ли обещания, данные в понедельник в Шарм-эль-Шейхе, привести к стабильности и восстановлению Газы. Но цена неудачи, как гуманитарной, так и политической, уже слишком очевидна, резюмирует издание.