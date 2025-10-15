Ричмонд
Завод по выпуску белил открылся в Ростове

Ростовская область, 15 октября 2025. DON24.RU. В Ростове-на-Дону открылся новый завод по производству цинковых белил компании «Эмпилс-цинк». Старт работе предприятия дал губернатор Юрий Слюсарь. Инвестиции в реализацию проекта превысили 1,5 млрд рублей.

На начальном этапе мощность предприятия составит 10−16 тыс. т продукции в год с перспективой увеличения до 24 тыс. т.

Губернатор Юрий Слюсарь ознакомился с организацией производственных процессов, посетив несколько цехов.

Глава региона отметил актуальность открытия нового производства.

«Цинковые белила раньше закупали, а теперь будем делать сами. Будут заняты наши люди, будет зарплата, будут налоги, будет развитие Ростовской области. Рад тому, что Ростовская область подтверждают свою репутацию не аграрного, как нас начали в последнее время называть, а промышленного центра не только юга, но и всей Российской Федерации», — сказал Юрий Слюсарь.

