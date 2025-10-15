Госсекретарь Совбеза Вольфович раскрыл подробности внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл подробности доклада президенту Беларуси, который касался внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси, проводимой по поручению главы государства (подробнее — здесь). Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Вольфович уточнил, что президент Беларуси в очередной раз заслушал доклад про ход проверки воинских частей и подразделений, которая вышла на финишную прямую.
— Вообще, все, что касается подготовки структурных элементов военной организации государства, президент держит на личном контроле и постоянно интересуется, где готовятся и чем занимаются наши структурные подразделения, в первую очередь Вооруженных Сил, — отметил госсекретарь Совета безопасности.
По словам Вольфовича, того требует военно-политическая обстановка, которая складывается вокруг Беларуси. Он подчеркнул: все, что касается защиты суверенитета, территориальной целостности Беларуси, ее национальных интересов, в приоритете у президента. По этой причине, уточнил он, Вооруженным Силам, а также другим структурам военной организации всегда уделяется подобное внимание.
Государственный секретарь Совбеза добавил, что главе государства было подробно доложено про ход проверки. Александр Вольфович акцентировал внимание на том, что все воинские части, которые были приведены в боевую готовность, совершили довольно протяженные марши, вышли на полигоны, определенные в соответствии с распоряжением.
— Сегодня на полигонах проходят контрольные занятия по предметам боевой подготовки — огневой, тактической, инженерной. В частности, 15 октября танкисты выполняют стрельбу из вооружения танка штатным снарядом, а мотострелки ведут контрольные стрельбы из БТР-82, — привел подробности госсекретарь Совбеза Беларуси.
По его словам, особенностью проверки стало ее проведение по завершению военного учебного года. В частности, военнослужащими был отработан весь комплекс мероприятий, начиная от одиночной подготовки до слаживания подразделений.
— Они демонстрируют то, чему их научили в ходе занятий по боевой подготовке в воинских частях и подразделениях. Исходя из этой проверки можно будет сделать выводы о том, все ли мы учли в программах боевой подготовки для наших военнослужащих, — заявил Александр Вольфович.
